В ОГП розповіли про кількість зафіксованих злочинів РФ проти України за час збройного конфлікту

Упродовж 2014-2020 років на території України зареєстровано майже 30 тисяч кримінальних правопорушень, вчинених в умовах збройного конфлікту та пов’язаних із збройною агресією Росії проти України. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Майже половина з них (кримінальних правопорушень – ред.) – за фактами терактів, кожне п’яте – щодо участі у непередбачених законом збройних формуваннях, кожне восьме – участі у терористичних організаціях, кожне п’ятнадцяте – щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, кожне двадцяте – щодо державної зради, кожне п’ятдесяте – порушення законів та звичаїв війни. При цьому в умовах збройного конфлікту також вчиняються умисні вбивства, незаконні позбавлення волі та викрадення людей, катування. За шість останніх років завершено розслідування та направлено до суду більш ніж 6,5 тисяч кримінальних проваджень. Уже поточного року обвинувальні акти щодо понад 500 таких кримінальних правопорушень скеровано до суду», – розповіла Венедіктова.

Водночас, за її словами, у судах наразі перебувають близько чверті цих кримінальних проваджень.

«Ми мусимо об’єктивно оцінювати спроможність своїх правоохоронних органів, які безсумнівно наполегливо працюють і продовжать більш ґрунтовно розслідувати воєнні злочини зі спеціалізованими підрозділами. За відсутності доступу до місць вчинення діянь на тимчасово окупованих територіях, неможливості затримати підозрюваних, відмови Інтерполу оголошувати їх у розшук – виключно внутрішніх зусиль для притягнення до відповідальності вищих посадових осіб Російської Федерації недостатньо», – констатувала Венедіктова.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».