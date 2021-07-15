Бойовики обстріляли селище Нью-Йорк, пошкоджено будинок – голова ВЦА

Російські гібридні сили увечері 15 липня обстріляли селище міського типу Нью-Йорк у Донецькій області, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, обстріл стався близько 19:30.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку та дах гаража. Інформації щодо постраждалих на цю мить немає. Правоохоронці попередньо кваліфікували обстріл за статтею 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни», – повідомив чиновник.

Він додав, що деталі обстрілу зараз встановлюються. Поліція області ще публічно не заявляла про відкриття провадження.

За зведенням штабу Операції Об’єднаних сил, протягом дня бойовики незаконних збройних угруповань тричі порушували режим припинення вогню. Двоє українських військових були поранені, один дістав бойове травмування.