Коротко о главных событиях 15 июля, которые важны для украинского востока.

В ООН назвали количество жертв конфликта на востоке Украины с 2014 года

По подсчетам Управления верховного комиссара ООН по правам человека, общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 42 500–44 500. Из них 13 200–13 400 погибших; 29 600–33 600 раненых. Среди погибших и раненых – гражданские лица, украинские военные и члены вооруженных формирований.

Что на фронте

Двое украинских были ранены в среду. За сутки штаб зафиксировал 13 обстрелов со стороны российских гибридных формирований. Сегодня днем – 3 обстрела, трое военных получили ранения и травмы, сообщает штаб операции Объединенных сил. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют ВСУ в обстрелах своих позиций.

Реакция на «Форум граждан России» в Луганске

Министерство иностранных дел Украины рассматривает форум как целенаправленную политику подрыва мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Мероприятие, как Радио Донбасс.Реалии уже рассказывало, носило агитационный характер в поддержку партии «Единая Россия» перед выборами в Госдуму РФ, которые пройдут в России в сентябре.

Аваков больше не министр

За соответствующее решение проголосовал 291 депутат Верховной Рады. Арсен Аваков занимал пост главы МВД с февраля 2014 года. Он подал в отставку во вторник. Новым министром внутренних дел, как полагают в президентской политсиле, может стать народный депутат от фракции «Слуга Народа» Денис Монастырский. Здесь мы обсуждаем со специалистами, что хорошего и что плохого сделал Арсен Аваков за 7 лет на должности министра внутренних дел.

Новый центр вакцинации откроется в Мариуполе

Он будет работать по пятницам и субботам с 9 до 15 часов на базе школы №5, сообщает пресс-служба горсовета. На данный момент около 21 тысячи мариупольцев сделали прививку против COVID-19.

И еще в регионе

Инклюзивное отделение «Ощадбанка», адаптированное для комфортного обслуживания клиентов с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата, открыли в Лисичанске. Отделение расположено на на проспекте Победы, 102.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку лисичанской телерадиокомпании «Акцент». В эфире показывали коммунистическую символику, запрещенную в Украине.

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