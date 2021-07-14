Коротко о главных событиях 14 июля, которые важны для украинского востока.

В зоне ООС – обострение

Один украинский военный погиб, шестеро получили ранения и травмы на Донбассе во вторник. За сутки зафиксировали 13 обстрелов по подконтрольной территории со стороны оккупированной. Сегодня днем – 10 обстрелов и двое раненых, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В Луганске проходит «Форум граждан России»

По данным сайта Новости Донбасса, форум носит агитационный характер в поддержку партии «Единая Россия» перед выборами в Госдуму, которые пройдут в России в сентябре. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий на форуме заявил, что уже более 600 тысяч жителей ОРДЛО получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Семена Семенченко отпустили под домашний арест

Об этом бывший народный депутат Украины сообщил на своей странице в Фейсбук. Ранее его арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании. СБУ также обвиняет его в незаконных поставках оружия из РФ, и перепродаже его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

Закон о языке – в силе

Конституционный суд Украины признал его конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Деньги на зарплаты шахтерам

Кабинет министров выделил дополнительные средства на погашение задолженности по выплате зарплаты шахтерам. По словам премьера Дениса Шмыгаля, на эти цели будет направлено почти 400 миллионов гривен.

И еще в регионе

Водоснабжение Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновка и Торецка сокращенно из-за ремонтных работ на Втором Донецком водопроводе, сообщает компания «Вода Донбасса». Водоснабжение будет возобновлено после окончания ремонтных работ.

В Донецке на 46-м году жизни скончался заслуженный артист Украины, солист Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко Евгений Привалов. О причинах смерти не сообщают.

Бывшая дончанка рассказала, как российские пограничники и боевики издеваются над теми, кто едет в Донецк через Россию.

А Радио Донбасс.Реалии прошлось по опустевшему району шахты «Октябрьская» в Донецке.

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