Росіяни та бойовики знущаються з тих, хто змушений їхати до Донецька з Києва – монолог очевидця

«Це справжній жах, і я вважаю, що треба надавати такій інформації розголос». Радіо Донбас.Реалії отримало електронною поштою лист від жінки, яка поїхала до окупованого Донецька через Росію, щоби провідати батьків. Нагадаємо, що з березня минулого року угруповання «ЛДНР» закрили контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду з підконтрольною частиною України, які до пандемії щомісячно перетинали в обидва боки до мільйона людей. Тепер донеччани та луганчани змушені їхати через Росію: доба в дорозі, близько 4-х тисяч гривень в один бік (якщо йдеться про маршрут Київ-Донецьк) і спражні психологічні та фізичні тортури на пунктах перетину – від російських прикордонників та бойовиків.

Далі –​ пряма мова нашої слухачки. Друкуємо її мовою оригіналу з деякими правками в пунктуації.

– Вот моя история, как я ездила в Донецк. Поехала я 17 июня, а назад вернулась 26 июня. У меня там родители живут. Поездка туда тяжела и в физическом, и в моральном плане, физически нужно провести в автобусе до 35-ти часов по жаре, морально – понятно почему.

Зимой у девушки от переохлаждения умер отец, так как простоял на морозе 8 часов при минус 15 градусах

Первая украинская граница была легкой и быстрой: Гоптовку прошли легко (пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією у Харківській області – ред.), а вот на Нехотеевке (хутір в Білгородській області Росії напроти КП Гоптівка – ред.) начался ад. Стояли на жаре 6 часов в очереди. Такое ощущение, что российские пограничники специально издеваются над теми, кто к ним переходит границу. Пограничники орали, повышали голос, я хотела снять на видео этот кошмар, только сфоткать тихонько смогла, фотку прикреплю. Это уже после 4-х часов ожидания. Вещи все пересматривали и открывали сумки. Воды и тени не было. Одна девушка, которая ехала со мной, рассказывала, что зимой у неё от переохлаждения умер отец, так как простоял на морозе 8 часов при минус 15 градусах.

Выехали мы из Киева утром в 6 часов, а из Нехотеевки в 9 часов вечера. В Донецк я приехала только 18 июня в 14 часов дня.

Увели на беседу 6 человек, и мы их ждали 2 часа. Как потом ребята рассказывали, у них забрали паспорта и проводили воспитательную беседу – почему они ездили в Киев!

Спать в автобусе тяжело, ноги опухают, по территории России автобус ехал очень медленно и останавливался в «прикормленных местах». Я ходила ругаться с водителем, так как из-за постоянных остановок, где платные туалеты и общепит, мы теряли время. Самое страшное было на границе Россия-«ДНР», на Успенке. На «ДНР» на паспортном контроле увели на беседу 6 человек, и мы их ждали 2 часа. Как потом ребята рассказывали, они забрали у них паспорта и проводили воспитательную беседу – почему они ездили в Киев! Я думала, что меня тоже поведут, но меня попросила женщина постоять с ее внучкой, и пограничники подумали, что это моя дочь, но когда я подошла к паспортному контролю и стало понятно, что я просто попутчик, им, видно, стало лень возвращать конвой и вести меня к остальным. Как я поняла, они сказали, что им нужно было шесть человек, а я оказалась седьмой, к моему счастью. Честно, мне было страшно, не хотелось оказаться на их воспитательно-патриотической беседе(((.

В Донецк я приехала и ужаснулась тому, что там увидела: куча плакатов и агитационных материалов, это уже не тот город, что был в 2014-м году. Я там родилась и долго жила, мне очень тяжело видеть, что произошло там. Мне кажется, гуманитарные организации должны надавить на «ДНР» и заставить их открыть границу с нами (з Україною – ред.). Наверное, это первое, что я от них бы потребовала на переговорах.

Понятно, что переезды через Россию – отмывание денег, но это действительно «кровавый бизнес»

Эта дорога забирает жизни, при мне женщина потеряла сознание на Нехотеевке. Так нельзя издеваться над людьми. Понятно, что эта схема отмывания денег, все эти переезды через Россию и перевозки, но это действительно «кровавый бизнес». Нужно больше освещать эту тему в СМИ и донести эту мысль до нашего правительства. Надеюсь, мой рассказ станет полезным.

Про те, чому угруповання «ДНР» не збираються відкривати блокпости попри те, що Україна всі відкрила, – ми говорили в нашому ефірі:

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