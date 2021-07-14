КСУ визнав конституційним закон про українську мову як державну

Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Відповідне рішення суд ухвалив 14 липня на пленарному засіданні Великої палати, повідомила пресслужба суду.

«Рішення суду буде оприлюднено на офіційному вебсайті 15 липня», – йдеться в повідомленні.

Конституційне подання щодо конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», з яким звернувся 51 народний депутат, надійшло до Конституційного суду України в червні 2019 року – невдовзі по тому, як у квітні того року цей закон ухвалила Верховна Рада України, а в травні його підписав президент України Петро Порошенко і закон був опублікований офіційно.

На думку деяких юристів, подання до КСУ проти закону про державну мову України містить маніпуляції і підміну понять.

Конституційний суд розглядав справу у формі усного провадження 7 і 9 липня 2020 року; обидва засідання супроводжували акції на підтримку мовного закону. Відтак КСУ оголосив, що переходить до закритої частини слухання справи. Тарас Кремінь тоді закликав Конституційний суд проявити державницьку позицію в ухваленні рішення щодо «мовного закону». 3 листопада 2020 року КСУ повідомив після чергового закритого слухання, що розгляд справи «буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань», дата якого не була визначена.