КСУ розгляне подання депутатів про конституційність мовного закону

Конституційний суд України на засіданні 7 липня у формі усного провадження розгляне справу за поданням 51 народного депутата щодо відповідності Конституції закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Як повідомляє пресслужба КСУ, засідання Великої палати КСУ почнеться о 10:00.

«Автори клопотання стверджують, що оспорюваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, оскільки він спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Крім цього, на переконання народних депутатів України, законом порушено конституційні права громадян, а саме право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними КСУ, депутати, які звернулися до суду, також вважають, що закон «ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду й ухвалення законів, що «ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права як принцип правової визначеності».

Депутати звернулися до КСУ з цим поданням у червні минулого року.

Згідно з документом, уповноваженими авторів подання є депутати від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков і співголова фракції «Опозиційний блок» парламенті Вадим Новинський.

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.

15 травня на той час президент України Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі.

Ухвалення документа критикувала Росія, яка ініціювала засідання Ради безпеки ООН з приводу українського мовного закону. 20 травня Рада безпеки відмовилася розглядати цей закон.