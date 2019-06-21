51 депутат звернувся до КСУ щодо закону про українську мову

До Конституційного суду України надійшло подання 51 народного депутата, які просять перевірити на відповідність Конституції закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

У вказаному поданні, оприлюдненому на сайті суду, депутати просять визнати закон «таким, що не відповідає Конституції України».

«Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що положеннями низки статей закону №2704-VIII порушуються права громадян на використання рідної мови, обмежується доступ громадян, наприклад, до культурної продукції рідною мовою, створюється атмосфера нетерпимості до мовного різноманіття, історично притаманного єдиному багатонаціональному народу України, не врегульовується порядок застосування мов національних меншин в Україні…» – йдеться в поданні.

Згідно з документом, уповноваженими авторів подання є депутати від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков і співголова фракції «Опозиційний блок» парламенті Вадим Новинський.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.

15 травня на той час президент України Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі.

Ухвалення документа критикувала Росія, яка ініціювала засідання Ради безпеки ООН з приводу українського мовного закону. 20 травня Рада безпеки відмовилася розглядати цей закон.