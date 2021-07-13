В офісі омбудсмена назвали регіони, де досі чинні рішення щодо функціонування регіональних мов

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

«Питання скасування досі чинних антиконституційних рішень постійно перебуває у нас контролі», – зазначив у фейсбуці Тарас Кремінь.

За словами омбудсмена, після повторного його звернення до генпрокурорки Ірини Венедіктової Миколаївський окружний адміністративний суд визнав нечинним та скасував рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної. За інформацією Миколаївської обласної прокуратури, рішення було ухвалене 8 липня, додав Кремінь.

«Нарешті це антиконституційне рішення, яке мали переглянути депутати в шестимісячний термін з дня набуття чинності закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», тобто два роки тому, скасоване. На превеликий жаль, частина обранців на недавньому пленарному засіданні Миколаївської міської ради вкотре так і не знайшли сміливості його скасувати попри те, що питання неодноразово виносилось на голосування», – зазначив Тарас Кремінь.

Він висловив сподівання, що найближчим часом депутати затвердять міську програму розвитку української мови як державної, запрацюють безкоштовні курси з вивчення української мови, а також буде призначений профільний заступник міського голови з питань мовної політики.

У червні стало відомо, що Миколаївська обласна прокуратура оскаржує в суді рішення міської ради Миколаєва про регіональний статус російської мови.

Чинний закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не передбачає надання рішеннями місцевих рад будь-яким мовам статусу регіональних на будь-якій частині території України.