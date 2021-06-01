Обласна прокуратура підтвердила, що оскаржує регіональний статус російської мови в Миколаєві

Миколаївська обласна прокуратура оскаржує в суді рішення міської ради Миколаєва про регіональний статус російської мови. Про це в прокуратурі повідомили на запит Радіо Свобода.

Судячи з відповіді, позов прокуратура подала наприкінці травня – після того, як Радіо Свобода надіслало запит.

«Повідомляю, що Миколаївською обласною прокуратурою 28.05.2021 пред’явлено позовну заяву про визнання рішення Миколаївської міської ради від 21.08.2012 №19/4 «Про надання російській мові статусу регіональної мови міста Миколаєва» протиправним та нечинним», – йдеться у відповіді начальниці відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів регіональної прокуратури Тетяні Опанасенко.

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Про те, що прокуратура подала такий позов, повідомив уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь 31 травня.

Про аналогічне рішення 1 червня повідомила Болградська окружна прокуратура Одеської області.

Чинний закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не передбачає надання рішеннями місцевих рад будь-яким мовам статусу регіональних на будь-якій частині території України.