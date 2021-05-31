Прокуратура Миколаївщини оскаржує в суді регіональний статус російської мови – омбудсмен

Миколаївська обласна прокуратура просить Миколаївський окружний адміністративний суд визнати протиправним та нечинним рішення Миколаївської міської ради від 21 серпня 2012 року про надання російській мові статусу регіональної в Миколаєві, повідомив Уповановажений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він розповів, що міська рада кілька разів переносила розгляд рішення про скасування регіонального статусу російської мови. Тому прокуратура вирішила скасувати регіональний статус російської мови через суд.

«Депутати Миколаївської міської ради неодноразово ігнорували питання скасування цього рішення, хоча мали це зробити у шестимісячний термін з дня набрання чинності закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» – тобто півтора роки тому. У зв’язку з цим я двічі звертався до ГПУ забезпечити його скасування у судовому порядку. Сподіваюся, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення», – заявив Кремінь.

За його даними, досі чинними залишаються рішення про функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, Болградської міської та районної рад Одеської області, Волоківської, Тарасівецької, Прутської, Великобудської та Острицької сільських рад Закарпатської області.

Ухвалений у 2019 році закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не передбачає надання будь-яким мовам статусу регіональних на будь-якій частині території України.