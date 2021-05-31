У прокуратурі розповіли, де на території Луганської області російська мова втратила статус регіональної

Луганська обласна прокуратура у відповідь на запит Радіо Свобода навела перелік тих органів місцевого самоврядування регіону, які за останні кілька років скасували ухвалені ними рішення про статус російської мови як регіональної.

Місцеві ради ухвалювали рішення про регіональний статус російської мови, спираючись на закон «Про засади державної мовної політики» від 2012 року («закон Колесніченка-Ківалова»), що його було визнано неконституційним.

Відповідні рішення, за даними Луганської обласної прокуратури, скасували:

Михайлівська сільська рада (рішення від 21 листопада 2019 року);

Голубівська сільська рада (рішення від 26 вересня 2019 року);

Єпіфанівська сільська рада (рішення від 3 жовтня 2019 року);

Макеївська сільська рада (рішення від 4 листопада 2019 року);

Новомикільська сільська рада (рішення від 7 листопада 2019 року);

Нововодянська сільська рада (рішення від 1 жовтня 2019 року);

Старобільська міська рада (рішення від 11 грудня 2020 року);

Рубіжанська міська рада (рішення від 13 січня 2021 року).

Водночас, у прокуратури немає даних, чи досі чинне рішення Луганської обласної ради про надання статусу регіональної російській мові.

У прокуратурі повідомили, що направляли до Луганської обласної військово-цивільної адміністрації запит «для отримання належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, якими можуть бути обгрунтовані позовні вимоги» для визнання такого рішення від 2012 року незаконним.

У відповідь Луганська обласна військово-цивільна адміністрація повідомила, що в неї відсутні оригінал або копії рішення обласної ради про надання статусу та матеріали, на підставі яких воно ухвалювалось.

«Окрім цього, місто Луганськ віднесено до переліку районів, міст, селищ і сіл, частин їхніх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, що також свідчить про відсутність доступу до вищенаведених матеріалів, унеможливлює отримання необхідних доказів та доведення перед судом їхньої переконливості», – інформує Луганська обласна прокуратура.

За цих обставин, йдеться у відповіді на запит, Луганська обласна прокуратура не має можливості вирішити, чи є достатньо підстав для представництва інтересів держави в суді для оскарження відповідного рішення.

Раніше в офісі Уповноваженого із захисту державної мови у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що станом на травень 2021 року в окремих населених пунктах чотирьох областей не скасовані рішення про надання російській мові статусу регіональної. Йдеться про Дніпропетровську, Луганську, Миколаївську та Одеську області.

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не передбачає надання рішеннями місцевих рад будь-яким мовам статусу регіональних на будь-якій частині території України.