Суд скасував «регіональний статус» російської мови в Харкові

Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення Харківської міської ради від 2012 року про надання російській мові статусу регіональної. Таке рішення суду стало публічним 24 травня.

До суду в 2018 році звернувся виконувач обов’язків керівника Харківської місцевої прокуратури №1 з позовом, в якому просив його визнати нечинним рішення Харківської міської ради від 20 липня 2012 року.

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Суд звернув увагу на те, що закон «Про закони державної мовної політики», на основі якого діяла міська рада, був визнаний неконституційним у 2018 році. Відтак рішення міської ради визнане протиправним та нечинним.

У Харківській міській раді наразі не уточнюють, чи планують оскаржувати рішення.

«Нам на даний момент нічого не заходило», – повідомили Радіо Свобода в юридичному департаменті ради, відповідаючи на питання про можливу апеляцію.

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Запорізький окружний адміністративний суд 24 березня ​скасував статус російської мови як регіональної на території Запорізької області, визнавши протиправним та нечинним із 28 лютого 2018 року рішення Запорізької обласної ради «Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», на території Запорізької області» від 16 серпня 2012 року.