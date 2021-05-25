З початку року надійшло 1357 повідомлень про порушення мовного закону – Кремінь

Від початку поточного року на адресу уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1357 повідомлень від громадян про порушення мовного законодавства, повідомила у вівторок пресслужба мовного омбудсмена Тараса Кременя.

«Загалом з початку року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1357 повідомлень громадян про порушення мовного Закону. Продовжує зростати кількість скарг на порушення закону представниками органів державної влади та місцевого самоврядування. Лише за останній місяць таких скарг надійшло 25, усього з початку року – близько 100», – йдеться в повідомленні.

В офісі мовного омбудсмена зазначили, що 5-ти суб’єктам господарювання винесені попередження.

«Більшість із суб’єктів господарювання, яким винесені попередження, на вимогу Уповноваженого протягом 30 днів усунули порушення, як цього вимагає закон», – йдеться в повідомленні.

Із 16 січня 2021 року, відповідно до статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою. Штраф за систематичні порушення закону становить від 5100 до 6800 гривень.