У французькому Версалі запрацював україномовний аудіогід – ОПУ

У Версальському палаці, колишній резиденції французьких королів і одному з найбільш популярних туристичних місць світу, запрацював україномовний аудіогід, повідомляє у п’ятницю пресслужба Офісу президента України.

«Ми наполегливо працювали дев’ять місяців, щоб після закінчення карантинних обмежень всі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою. Це вже наш чотирнадцятий україномовний аудіогід, і до кінця року ми плануємо запуск ще щонайменше семи аудіогідів», – повідомила перша леді Олена Зеленська, яка і взяла участь у запуску аудіогіда українською.

Згідно з повідомленням, над аудіогідом працювали перекладачка Ірина Дмитришин та актори дубляжу Юрій Сосков і Марина Локтіонова.

У планах, повідомила Олена Зеленська, – розширити список україномовних аудіогідів, запустивши їх у лондонському Тауері, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Сьогодні подружжя Зеленських перебувало у Франції.