Кампанія #KyivNotKiev триває й досі – МЗС

Кампанія #KyivNotKiev триває й досі, повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Продовжуємо роботу зі ЗМІ, міжнародними транспортними хабами, зокрема міжнародними аеропортами, популярними туристичними веб-ресурсами та іншими щодо коректного написання географічних назв України», – зазначили в МЗС.

2 жовтня 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA (відома ще як #KyivNotKiev).

У міністерстві нагадали Радіо Свобода, що мета кампанії #CorrectUA – позбутися радянської імперської спадщини в міжнародному правописі шляхом коригування вживання українських географічних назв латиницею на основі українського правопису (#BoryspilNotBorispol, #OdesaNotOdessa, #LvivNotLvov).

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.