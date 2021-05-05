Імперські стратегії приниження українців. Про що свідчить сміхова культура «Кварталу-95»?

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Заборони, які російська колоніальна адміністрація накладала на українську культуру й звичаї, вражають рідкісним самодурством. Для прикладу можна навести донесення київського губернатора П.І. Гессе генерал-губернатору І.І. Васильчикову від 7 квітня 1862 року, опубліковане у виданні «Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання».

У донесенні йдеться про затримання поліцією дворянина Чернігівської губернії М.М. Вілігорського за появу в українському національному вбранні на вулицях Києва. В документі подано опис одягу дворянина, через який поліцмейстер запідозрив його у політичній «неблагонадійності»:

«Одежда на нем была следующая: шляпа круглая соломенная простая малороссийская; свита байковая дикого цвета, покроя тоже малороссийского; пояс синий полосатый шерстяной; синие суконной фланели малороссийского покроя шаровары; простые с длинными голенищами сапоги и часы, повешенные на ремешке. О чем и заключен акт, утвержденный подписом самого Вилигорского».

Документ також містить помітку: «Здесь носить запретить, а если хочет, то может ехать к себе в губернию».

Підозріле ставлення імперських стражів порядку до будь-яких ознак української самобутності, включно з елементами вбрання, виявлялось не лише в самодурних заборонних акціях, а і в інших, підступніших формах.