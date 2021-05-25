У мовного омбудсмена розповіли, у яких областях російська має статус регіональної мови

Станом на травень 2021 року в окремих населених пунктах чотирьох областей не скасовані рішення про надання російській мові статусу регіональної. Про це повідомили в Уповноваженого із захисту державної мови у відповідь на запит Радіо Свобода.

«На сьогодні не скасовані рішення окремих органів місцевого самоврядування про функціонування та надання російській мові статусу регіональної на території Дніпропетровської та Луганської областей, а також окремих населених пунктів Миколаївської та Одеської областей та Болградського району Одеської області», – мовиться в повідомленні.

У мовного омбудсмена додали, що також не скасовані рішення окремих органів місцевого самоврядування про функціонування та надання статусу регіональної іншим мовам на території Болградського району (болгарська, гагаузька) та міста Болград Одеської області (болгарська), а також окремих населених пунктів Чернівецької області (румунська, молдавська).

Раніше стало відомо, що Харківський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення Харківської міської ради від 2012 року про надання російській мові статусу регіональної. Таке рішення суду стало публічним 24 травня.

Запорізький окружний адміністративний суд 24 березня ​скасував статус російської мови як регіональної на території Запорізької області, визнавши протиправним та нечинним із 28 лютого 2018 року рішення Запорізької обласної ради «Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», на території Запорізької області» від 16 серпня 2012 року.