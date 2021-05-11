Мін’юст: апеляційний суд скасував рішення ОАСК щодо нового правопису

Шостий аплеяційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду про новий правопис української мови. Про це повідомило Міністерство юстиції 11 травня.

«Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення ОАСК щодо відміни нового правопису. Тобто, апеляцію Кабінет Міністрів України по цій справі повністю задоволено», – йдеться в коментарі заступниці Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Валерії Коломієць.

Вона зазначила, що відтак норми правопису версії 2019 року лишаються чинними.

У березні Міністерство юстиції подало апеляційну скаргу на рішення ОАСК, який визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України про новий український правопис.

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28 січня Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що своїм рішенням визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України про новий український правопис. У суді зазначили, що уряд «діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства».

Провадження відкрили в червні 2019 року, позивачами у справі виступили ГО «Правова держава» та жителька міста Херсон, яка діяла в інтересах своєї неповнолітньої доньки. Відповідачем був Кабінет міністрів України, третя особа в справі – Міністерство освіти і науки України.

22 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису.

Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України. Новий правопис почав діяти 3 червня того ж року.