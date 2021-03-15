Мін’юст подав апеляцію через скасування постанови про правопис

Міністерство юстиції подало апеляційну скаргу до Шостого апеляційного адміністративного суду на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України про новий український правопис.

Як повідомляє пресслужба Мін’юсту, скаргу подали 12 березня.

«Представляючи інтереси уряду, ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК і почали процедуру його оскарження в апеляційній інстанції. На підставі норм закону «Про Кабінет міністрів України», уряд наділений повноваженнями щодо забезпечення проведення державної політики у сфері розвитку і функціонування державної мови у всіх галузях, а також повноваженнями щодо спрямування та координації роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у вказаній сфері. Тож, при ухваленні постанови щодо правопису, Кабмін мав повноваження щодо схвалення його нової редакції», – заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

Крім того, за її словами, позивачі у цій справі не навели жодних доказів того, що цією постановою уряду були порушені їхні власні права, свободи й інтереси.

28 січня Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що своїм рішенням визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України про новий український правопис. У суді зазначили, що уряд «діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства».

Провадження відкрили в червні 2019 року, позивачами у справі виступили ГО «Правова держава» та жителька міста Херсон, яка діяла в інтересах своєї неповнолітньої доньки. Відповідачем був Кабінет міністрів України, третя особа в справі – Міністерство освіти і науки України.

22 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису.

Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України. Новий правопис почав діяти 3 червня того ж року.