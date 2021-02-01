Міністр юстиції: український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним

Український правопис, затверджений у 2019 році, залишається чинним, заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування урядової постанови про правопис не набуло чинності і не набере найближчим часом, бо Кабмін його оскаржить.

«Це також означає що учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений у 2019 році, та готуватись за ним до цьогорічного ЗНО. Враховуючи стандартну тривалість судового розгляду в умовах пандемії, ми не очікуємо яких-небудь сюрпризів щодо правопису до закінчення ЗНО. Тому як мінімум до цьогорічного ЗНО зміни правил правопису не відбудеться», – написав Малюська 1 лютого у фейсбуці.

Щодо мотивів суду, то, за його словами, Мін’юст ще не отримав судове рішення ОАСК.

«Тому можу лише здогадуватись щодо аргументації суду, але навіть ці здогадки говорять про те, що особливої «зради» не відбулось. Скоріш за все постанова КМУ була скасована з міркувань порушення тодішнім Кабміном у травні 2019 року процедури під час її ухвалення. У тому числі у зв’язку з тим, що закон, який надавав право КМУ ухвалювати таку постанову, було визнано неконституційним», – написав міністр.

Це означає, додав він, що навіть якщо апеляційна інстанція підтримає позицію ОАСК, «шанси на повернення українського правопису залишатимуться – його можна буде перезатвердити рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови, якщо цей орган вважатиме це доцільним».

28 січня Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що своїм рішенням визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України про новий український правопис. В суді зазначили, що уряд «діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства».

Провадження відкрили в червні 2019 року, позивачами у справі виступили ГО «Правова держава» та жителька міста Херсон, яка діяла в інтересах своєї неповнолітньої доньки. Відповідачем був Кабінет міністрів України, третя особа в справі Міністерство освіти і науки України.

Справа розглядалася за правилами загального позовного провадження, суд провів 8 судових засідань.

22 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України. Новий правопис почав діяти 3 червня того ж року.