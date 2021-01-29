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29 січня 2021, Київ 14:05
Політика

Суд скасував новий правопис. Наступний – закон про мову?

Початок ефіру о 14:00

  • Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував постанову Кабміну про новий правопис української мови.
  • Закон про мову та подальша його доля.
  • Скандал із Більченко: викладачку звинувачують в антиукраїнських поглядах за її висловлювалася щодо мовного закону.
  • Мовне питання як елемент гібридної війни.
  • Обговорюємо ці теми у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Вахтанґ Кебуладзе, доктор філософських наук, професор КНУ імені Шевченка та університету «Києво-Могилянська академія»;

Євгенія Більченко, доктор культурології, професор університету імені Драгоманова;

Ростислав Кравець, адвокат;

Богдан Ажнюк, директор Інституту мовознавства НАН України імені Потебні;

Данило Гайдамаха, мовний активіст.

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