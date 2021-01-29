Суд скасував новий правопис. Наступний – закон про мову?

- Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував постанову Кабміну про новий правопис української мови.
- Закон про мову та подальша його доля.
- Скандал із Більченко: викладачку звинувачують в антиукраїнських поглядах за її висловлювалася щодо мовного закону.
- Мовне питання як елемент гібридної війни.
- Обговорюємо ці теми у програмі Свобода Live.
Учасники програми:
Вахтанґ Кебуладзе, доктор філософських наук, професор КНУ імені Шевченка та університету «Києво-Могилянська академія»;
Євгенія Більченко, доктор культурології, професор університету імені Драгоманова;
Ростислав Кравець, адвокат;
Богдан Ажнюк, директор Інституту мовознавства НАН України імені Потебні;
Данило Гайдамаха, мовний активіст.
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