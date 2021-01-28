У МОН розповіли, чи можуть звільнити викладачку НПУ імені Драгоманова за висловлювання щодо закону про мову

Міністерство освіти і науки України не має повноважень ухвалювати рішення щодо працевлаштування чи звільнення викладачів вищих навчальних закладів. Про це в МОН зазначили у відповідь на запит Радіо Свобода щодо ситуації в Національному педагогічному універстеті імені Драгоманова у зв’язку з висловлюваннями викладачки цього закладу Євгенії Більченко.

Міністерство вказує на те, що діє в межах Конституції та законів України, а також положення про МОН.

«Відповідно до частини третьої статті 34 Закону України «Про вищу освіту» призначення та звільнення з посади працівників, вирішення інших кадрових питань належить до виключної компетенції керівника закладу вищої освіти», – роз’яснюють у відомстві.

Крім того, згідно з раніше оприлюдненою позицією МОН, мовне питання «може та має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю».

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«Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни. Нас, україномовних та російськомовних, об’єднує те, що ми всі – українці. І ми всі маємо турбуватися про нашу країну та нашу мову», – йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з заявою міністерства, дискусії навколо мови «не можуть доводитися до абсурду» і повинні мати риторику поваги, незалежно від позиції.

Радіо Свобода надіслало запит ректору Національного педагогічного університету імені Драгоманова щодо цієї ситуації.

Напередодні Голова Первинної профспілкової організації працівників Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова професор Іван Горбачук оприлюднив звернення, в якому засудив висловлювання викладачки кафедри культурології та філософської антропології університету Євгенії Більченко щодо закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

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Приводом зокрема став допис Більченко, в якому вона називала закон про забезпечення функціонування української мови як державної «лімфовузлом на тілі онкохворої американської колонії».

Крім того, в мережі поширилися уривки виступів Більченко, на якому вона заявляє про «неонацизм» в Україні, а також називає війну Росії проти України «братньою».

Студентська спільнота факультету української філології та літературно ї творчості імені А. Малишка НПУ імені Драгоманова засудила позицію викладачки. Студенти зокрема закликали керівництво університету «відреагувати на ситуацію».