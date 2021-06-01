Прокуратура Одещини: оскаржуємо в суді регіональний статус російської мови

Болградська окружна прокуратура (Одеська область) подала 14 травня позовну заяву в інтересах держави до Одеського окружного адміністративного суду. У ній йдеться про необхідність визнання Болградською районною радою Одеської області нечинним та протиправним рішення від 25 липня 2013 року про надання російській мові статусу регіональної.

Про це Радіо Свобода стало відомо з відповіді на запит, яка надійшла від прокуратури 1 червня.

Раніше в офісі Уповноваженого із захисту державної мови у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що станом на травень 2021 року в окремих населених пунктах чотирьох областей не скасовані рішення про надання російській мові статусу регіональної. Йдеться про Дніпропетровську, Луганську, Миколаївську та Одеську області.

Луганська обласна прокуратура у відповідь на запит Радіо Свобода навела перелік тих органів місцевого самоврядування регіону, які за останні кілька років скасували ухвалені ними рішення про статус російської мови як регіональної.

У прокуратури немає даних, чи досі чинне рішення Луганської обласної ради про надання статусу регіональної російській мові.

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не передбачає надання рішеннями місцевих рад будь-яким мовам статусу регіональних на будь-якій частині території України.