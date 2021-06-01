Депутати не внесли до порядку денного відтермінування норм про українську мову в кіно

Верховна Рада не змогла внести до порядку денного законопроєкт про відтермінування норм про українську мову в теле- та кіновиробництві.

Внесення до порядку денного і скорочення термінів розгляду проєкту закону «щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» (№5554) підтримали 204 народних депутати за необхідних 226.

Автори проєкту пропонували відтермінувати набуття чинності частиною 6 статті 23 закону про забезпечення функціонування української мови як державної. У ній йдеться про те, що «мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова».

Представники «Слуги народу» Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, які є ініціаторами законопроєкту, пропонували, щоб це положення набуло чинності через два місяці після скасування карантину.

Їхній однопартієць Олександр Санченко подав альтернативний законопроєкт, де виступив зі схожими пропозиціями. Водночас він пропонує також відтермінувати і положення, згідно з яким «мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова».

31 травня частина виробників контенту та медіаспільноти закликали народних депутатів підтримати законопроєкт, оскільки «галузь працює в надскладних умовах, спрямовуючи ресурси не тільки на розробку і створення контенту, але і на організацію безпечних умов праці співробітників, забезпечення збереження робочих місць».

Серед підписантів звернення – «Українська кіно-асоціація», Індустріальний Телевізійний Комітет, ТОВ «Еф Фільмз», ТОВ «ПРО-ТВ ПРОДАКШН», ТОВ «СТАР МЕДІА», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОДАКШН СТУДІЯ» (УПС), ТОВ «ФАЙНЛ КАТ МЕДІА», Art Forms Production Filmstream, IVORY Films та Mamas Film Production.

Спільнота «Мова об’єднує» вважає потенційні наміри відтермінувати норми закону про функціонування державної мови у сфері культури «актом підтримки російської гібридної агресії проти України».

«Намагання виправдати цю спробу коронавірусом не витримує критики, як і твердження, що телеканалам не вистачає україномовних фільмів для заповнення ефіру. Щоб виконати закон, достатньо озвучити українською мовою хоча б ті фільми, які вони збиралися нав’язувати російською», – вважають активісти.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович стверджує, що народні депутати порушують регламент, оскільки документ не пройшов розгляд у комітетах. Представники «Слуги народу» та керівництва парламенту наразі не реагували на звинувачення.