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26 травня 2021, Київ 11:29
Новини | Політика

Міськрада Харкова оскаржуватиме рішення суду щодо «регіонального статусу» російської мови – речник

Міська рада надала росіській мові статус регіональної в Харкові в 2012 році. На фото: учасники акції проти цього рішення, серпень 2012 року

Міська рада Харкова буде оскаржувати рішення Харківського окружного адміністративного суду, який визнав протиправним її рішення від 2012 року про надання російській мові статусу регіональної в місті. Про це Радіо Свобода повідомив речник міськради Юрій Сидоренко.

«З високою ймовірністю, так, буде оскаржене рішення, тому що воно неправильне. Там є визначений законом термін, і в цей термін ми все і зробимо», – сказав Сидоренко.

Харківський окружний адміністративний суд 24 травня оприлюднив своє рішення, яким визнав протиправним рішення Харківської міської ради від 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.

До суду в 2018 році звернувся виконувач обов’язків керівника Харківської місцевої прокуратури №1 із позовом, в якому просив його визнати нечинним рішення Харківської міської ради від 20 липня 2012 року.

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Суд звернув увагу на те, що закон «Про закони державної мовної політики», на основі якого діяла міська рада, був визнаний неконституційним у 2018 році. Відтак рішення міської ради визнане протиправним та нечинним.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів із дня його проголошення.

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