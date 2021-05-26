Міськрада Харкова оскаржуватиме рішення суду щодо «регіонального статусу» російської мови – речник

Міська рада Харкова буде оскаржувати рішення Харківського окружного адміністративного суду, який визнав протиправним її рішення від 2012 року про надання російській мові статусу регіональної в місті. Про це Радіо Свобода повідомив речник міськради Юрій Сидоренко.

«З високою ймовірністю, так, буде оскаржене рішення, тому що воно неправильне. Там є визначений законом термін, і в цей термін ми все і зробимо», – сказав Сидоренко.

Харківський окружний адміністративний суд 24 травня оприлюднив своє рішення, яким визнав протиправним рішення Харківської міської ради від 2012 року про надання російській мові статусу регіональної.

До суду в 2018 році звернувся виконувач обов’язків керівника Харківської місцевої прокуратури №1 із позовом, в якому просив його визнати нечинним рішення Харківської міської ради від 20 липня 2012 року.

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Суд звернув увагу на те, що закон «Про закони державної мовної політики», на основі якого діяла міська рада, був визнаний неконституційним у 2018 році. Відтак рішення міської ради визнане протиправним та нечинним.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів із дня його проголошення.