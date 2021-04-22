Апеляційний суд визнав законним перейменування проспекту Степана Бандери – адвокат

Адвокат В’ячеслав Якубенко, який представляв у справі Український інститут національної пам’яті підтвердив Радіо Свобода, що Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування проспекту Степана Бандери та чотирьох інших столичних вулиць.

«Сьогодні рішення ОАСК скасоване в апеляційному суді», – сказав Якубенко.

За його словами, засідання завершилось близько 14:30.

28 січня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом від 5 листопада 2016 року громадської спілки «Громадський контроль та порядок» скасував перейменування трьох вулиць, провулку і проспекту, зокрема Московського проспекту на проспект Бандери.

У суді пояснили, що не побачили в законі («Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» – ред.) на виконання якого і було здійснене перейменування, «вичерпного переліку осіб, віднесених до борців за незалежність України у XX столітті».

Міська влада подала апеляційну скаргу на це рішення, адже наполягала на законності перейменування.

У КМДА нагадали, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду встановлено, що перейменування згаданих вулиць, провулків та проспекту проведено у порядку визначеному законодавством України. Це рішення було ухвалене в 2019 році після того, як Окружний адміністративний суд Києва у червні того ж року скасував постанову Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в українській столиці.

Київрада в липні 2016 року перейменувала такі вулиці, проспект та провулок у столиці: вулицю Баумана на вулицю Януша Корчака; вулицю Кутузова на вулицю Генерала Алмазова; вулицю Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка; провулок Кутузова на провулок Євгена Гуцала; проспект Московський на проспект Степана Бандери.