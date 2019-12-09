Апеляційний суд ухвалив рішення про проспекти Бандери і Шухевича в Києві

Шостий апеляційний адміністративний суд у Києві ухвалив рішення з приводу найменування двох проспектів у столиці України іменами Бандери і Шухевича.

Цей суд підтвердив законність найменування двох проспектів у столиці України іменами Бандери і Шухевича і скасував протилежне рішення суду першої інстанції, повідомляють юристи й політики, причетні до апеляції.

Суд «задовольнив апеляційні скарги Київської міської ради, ВО «Свобода» та Українського інституту національної пам’яті і скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва і ухвалив нову постанову, якою відмовив позивачам у задоволенні їхніх позовних вимог щодо скасування рішень Київської міської ради стосовно перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича», повідомив юрист Українського інституту національної пам’яті Сергій Рябенко агентству «УНІАН».

Про таке рішення суду повідомляє і кореспондент агентства «РБК-Україна», його ж коротко підтвердив і Володимир В’ятрович, народний депутат (фракція «Європейська солідарність»), який очолював УІНП донедавна, зокрема, і в час, коли готувалася апеляція.

На сайті самого Шостого апеляційного адміністративного суду і в його соцмережах на цей час повідомлень про це ще немає.

Як пояснив Сергій Рябенко, рішення 6-го ААС уже набрало законної сили, а сторони, не згодні з ним, мають право оскаржити його в касаційному порядку в Верховному суді.

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в українській столиці 25 червня. Але те рішення не набуло чинності в очікуванні на апеляції. З такими апеляціями звернулися, зокрема, УІНП чи Київська міськрада, як обіцяв мер Києва Віталій Кличко.

Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери, провідника Організації українських націоналістів, у липні 2016 року, а проспект Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича, головнокомандувача Української повстанської армії, в червні 2017 року.