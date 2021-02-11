ОАСК пояснив, чому скасував рішення Київради про перейменування вулиць 

Окружний адміністративний суд міста Києва у четвер розмістив на своєму сайті роз’яснення стосовно свого рішення у справі за позовом щодо скасування рішення Київради про перейменування деяких вулиць у столиці.

«Рішення суду мотивоване тим, що присвоєння імен саме Генерала Алмазова, Михайла Омеляновича-Павленка та Степана Бандери здійснено на виконання пункту 4 статті 5 закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті». Водночас, приписи цього закону не містять вичерпного переліку осіб, віднесених до борців за незалежність України у XX столітті, відносно яких застосовуються його положення в частині надання правового статусу та вшанування пам’яті», – йдеться в повідомленні.

В ОАСК вказують, що за час розгляду справи Київською міською радою не було надано доказів здійснення історичного дослідження щодо критеріїв відбору таких осіб з урахуванням положень закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», на підставі чого суд дійшов висновку про часткову обґрунтованість позовних вимог.

28 січня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом від 5 листопада 2016 року громадської спілки «Громадський контроль та порядок» скасував перейменування трьох вулиць, провулку і проспекту, зокрема Московського проспекту на проспект Бандери. Міська влада Києва каже, що це відбулося без участі представників Київської міської ради, а тому готує апеляційну скаргу стосовно рішення ОАСК. Часу на це, як кажуть в Київраді, є до 1 березня.

У КМДА нагадали, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду встановлено, що перейменування згаданих вулиць, провулків та проспекту проведено у порядку визначеному законодавством України. Це рішення було ухвалене в 2019 році після того, як Окружний адміністративний суд Києва у червні того ж року скасував постанову Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в українській столиці.

Київрада в липні 2016 року перейменувала такі вулиці, проспект та провулок у столиці: вулицю Баумана на вулицю Януша Корчака; вулицю Кутузова на вулицю Генерала Алмазова; вулицю Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка; провулок Кутузова на провулок Євгена Гуцала; проспект Московський на проспект Степана Бандери.