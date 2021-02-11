У Київраді кажуть, що оскаржити повернення проспектові Бандери назви Московський можна до 1 березня

На підготовку апеляційної скарги стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста про скасування перейменування трьох вулиць, провулку і проспекту, зокрема Московського – на проспект Бандери є час до 1 березня. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів депутат від «Європейської солідарності» Київської міської ради Володимир Проковпів.

За його словами, над цим працюватиме Департамент суспільних комунікацій та, ймовірно, юристи Київської міськради.

«Упевнений, буде скарга подана вчасно. До цього подібні позови були, і КМДА в судах відстояла своє рішення в судах усіх інстанцій аж Верховного суду. Тому я впевнений, і доля цього позову буде такою ж: КМДА захистить це рішення, і в нас у столиці не буде Московського проспекту. А будуть вулиці і провулки мати такі назви, які їм дає єдиний орган, який має право це робити – КМДА, а не ОАСК», – сказав Прокопів.

За словами Володимира Прокопіва, постанова КМДА про перейменування, зокрема Московського проспекту на проспект Бандери, не має юридичних хиб. Тож, рішення ОАСК є суто політичним, вважає депутат.

ОАСК ухвалив рішення 28 січня за позовом від 5 листопада 2016 року громадської спілки «Громадський контроль та порядок» без участі представників Київської міської ради скасував рішення Київради, ухвалені в липні 2016 року, про перейменування таких вулиць, проспекту та провулків:

вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака;

вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;

вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала;

проспекту Московського на проспект Степана Бандери.

Міська влада наголошує, що на сьогодні рішення Окружного адміністративного суду Києва від 28 січня 2021 року не набрало законної сили.

Рішення про перейменування було ухвалене в 2019 році після того, як Окружний адміністративний суд Києва у червні того ж року скасував постанову Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в українській столиці.

Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери, провідника Організації українських націоналістів, у липні 2016 року.