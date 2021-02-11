ОАСК скасував перейменування Московського проспекту на Бандери. Київ готує скаргу

Міська влада Києва готує апеляційну скаргу стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста про скасування перейменування трьох вулиць, провулку і проспекту, зокрема Московського проспекту на проспект Бандери. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

Як повідомили у пресслужбі КМДА, своїм рішенням від 28 січня ОАСК, за позовом від 5 листопада 2016 року громадської спілки «Громадський контроль та порядок» без участі представників Київської міської ради скасував рішення Київради, ухвалені в липні 2016 року, про перейменування таких вулиць, проспекту та провулків:

вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака;

вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;

вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала;

проспекту Московського на проспект Степана Бандери.

Як заявила Марина Хонда, рішення суду ухвалене через чотири роки після подання позову і є «абсолютно необґрунтованим».

Міська влада наголошує, що на сьогодні рішення Окружного адміністративного суду Києва від 28 січня 2021 року не набрало законної сили.

У КМДА нагадали, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду встановлено, що перейменування згаданих вулиць, провулків та проспекту проведено у порядку визначеному законодавством України.

Це рішення було ухвалене в 2019 році після того, як Окружний адміністративний суд Києва у червні того ж року скасував постанову Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в українській столиці.

Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери, провідника Організації українських націоналістів, у липні 2016 року.