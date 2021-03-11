Інститут нацпам’яті Польщі і мер Замостя засудили присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича

Інститут національної пам’яті Польщі висловив протест через присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича.

«Інститут національної пам’яті Польщі протестує проти назви стадіону у Тернополі на честь Романа Шучевича, що під час Другої світової війни був офіцером німецьких поліцейських батальйонів, таких як «Нахтігаль», а потім командиром УПА, відповідальним за геноцид польського цивільного населення на Волині і Східній Малопольщі», – йдеться в повідомленні інституту в твітері.

Інститут національної пам’яті Польщі також вказує, що «прославляння Україною Шухевича ображає пам’ять польських, єврейських і українських жертв УПА».

Крім того, напередодні мер польського Замостя Анджей Внук заявив у фейсбуці про розірвання угоди на здійснення спільного з Тернополем проєкту на майже 70 тисяч євро через рішення тамтешньої міської ради присвоїти міському стадіону ім’я Романа Шухевича. Він заявив, що хоч і поважає «право кожного народу на власне розуміння історії», але сказав, що не може «переоцінити жорстокість війни і неповагу до жертв польської національності».

10 березня у Міністерстві закордонних справ України, коментуючи ситуацію довкола стадіону в Тернополі і присвоєння йому імені Романа Шухевича, заявили, що одним з пріоритетів державної політики України є збереження національної пам’яті. У відомстві порадили іноземним дипломатам «працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки».

Такий коментар, зокрема, з’явився в контексті висловлювань посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона. Він заявив, що Ізраїль «рішуче засуджує» рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я Романа Шухевича – головнокомандувача Української повстанської армії в 1943-1950 роках. Посол Ізраїлю в Україні назвав Шухевича «сумнозвісним гауптманом СС», зажадавши «негайного скасування» рішення щодо назви стадіону.

Міська рада Тернополя перейменувала стадіон 5 березня – у день смерті Романа Шухевича. Це рішення місцеві депутати ухвалили одноголосно.

«Головнокомандувач УПА був не лише зразковим командиром, а й добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту», – наголосив міський голова Тернополя Сергій Надал, мотивуючи перейменування арени.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон вже не вперше засуджує українських діячів. У січні 2021 року він назвав лідера націоналістів Степана Бандеру «спільником нацистів».

У грудні 2020 року разом з послом Польщі Джоель Ліон висловив думку, що представники української влади «досі відзначають історичні події та їхні постаті, які потрібно раз і назавжди засудити». У відповідь посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко заявив, що така дискусія про внутрішні українські питання – контрпродуктивна.