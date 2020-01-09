Посол України в Ізраїлі відреагував на засудження вшанування пам’яті Бандери, Мельника, Івана та Юрія Липи

Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко в перебігу зустрічі в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю довів до ізраїльської сторони позицію Києва щодо вшанування пам’яті лідерів ОУН Степана Бандери та Андрія Мельника, а також письменника Івана Липи і його сина Юрія, яке раніше засуджував посол Ізраїлю в Києві Джоель Ліон разом зі своїм польським колегою Бартошем Ціхоцьким.

Як повідомило посольство України в Тель-Авіві, посол заявив про контрпродуктивність публічної дискусії, яку проводить посол Ізраїлю в Україні щодо внутрішніх питань української політики.

«Посол України наголосив, що відродження та збереження національної пам’яті українського народу є одним з пріоритетних напрямів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків і експертів», – мовиться в повідомленні.

Попереднього дня, 8 січня, з аналогічною заявою з приводу звернення двох послів виступило Міністерство закордонних справ України, яке запросило для цього посла Польщі в Києві.

2 січня посли Ізраїлю і Польщі в Україні виступили із заявою, в якій засудили виділення Львівською обласною радою коштів на вшанування пам’яті Андрія Мельника, Івана Липи й його сина Юрія. Крім того, посли висловили протест через рішення Київської міської державної адміністрації, яка 1 січня виставила банер із зображенням Степана Бандери з нагоди 111-ї річниці з дня його народження.