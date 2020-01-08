МЗС викликало посла Польщі через засудження вшанування пам’яті Бандери, Мельника, Івана та Юрія Липи

Міністерство закордонних справ України викликало на розмову посла Польщі в Києві Бартоша Ціхоцького, який разом зі своїм ізраїльським колегою Джоелем Ліоном засудив вшанування пам’яті лідерів ОУН Степана Бандери та Андрія Мельника, а також письменника Івана Липи та його сина Юрія.

У відомстві заявили, що привернули увагу Ціхоцького «до контрпродуктивності публічної дискусії щодо внутрішніх питань української політики».

«Також було зазначено, що в ході контактів на вищому рівні керівництва України і Польщі домовлено про розбудову діалогу з історичних питань на експертному рівні, що потребуватиме додаткових зусиль, у тому числі дипломатичних, у напрямку забезпечення конструктивної співпраці фахівців у сфері історичної пам’яті», – заявили в МЗС.

2 січня посли Польщі та Ізраїлю виступили із заявою, в якій засудили виділення Львівською обласною радою коштів на вшанування пам’яті Андрія Мельника, Івана Липи та його сина Юрія. Крім того, посли висловили протест через рішення Київської міської державної адміністрації, яка 1 січня виставила банер із зображенням Степана Бандери з нагоди 111-ї річниці з дня його народження.