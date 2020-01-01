В Україні пройшли акції до 111-річчя від дня народження Степана Бандери (фото)

У 111-ту річницю від дня народження голови Проводу ОУН, одного з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери у містах України відбулися акції – віча і марші.

Так, кількасот людей пройшли 1 січня традиційною смолоскиповою ходою від парку Шевченка у Києві до будівлі Київміськадміністрації. Учасники тримали в руках смолоскипи, прапори ВО «Свобода», «ОУН», козацьких організацій, та вигукували націоналістичні гасла.

Столична поліція перед початком ходи посилила заходи безпеки у середмісті столиці.

«Смолоскипова хода завершена. У ній взяли участь близько 1000 громадян. 250 правоохоронців гарантували публічну безпеку та порядок. Порушень громадського порядку не зафіксовано», – повідомили в поліції.

У Львові чергову річницю від дня народження Бандери відзначили велилюдним громадським вічем біля пам’ятника українському політичному і громадському діячу.

Представники влади, політичних і громадських середовищ поклали квіти до підніжжя пам’ятника і спільно помолились за Україну.

«Я щороку сюди приходжу, тому що Степан Бандера – це провідник українського народу, підняв Україну і його шанує український народ. Це лідер нації. Степан Бандера не роз’єднує українців, це все говорить московська пропаганда. «П’ята колона» хоче посварити нас з іншими народамми, але ми українці і все витримаємо. Наша ціль бути єдиною», – заявив учасник віче Роман Ліщинський.

Під час заходу люди тримали українські державні синьо-жовті прапори і червоно-чорні стяги. Також на віче були і партійці прапори ВО «Свобода». Чимало людей, які брали участь у мітингу були з різних районів області.

«Ми вшановували і вшановуємо українського героя і провідника Степана Бандеру, який своїм життям довів, що боротися за Україну потрібно постійно, щодня. «Я приймаю вирок смерті», сказав Степан Бандера і довів своїм життям доказав, що він є великим українцем», – сказав Радіо Свобода Святослав Шеремета, керівник меморіально-пошукового центру «Доля».

Смолоскиповий марш відбувся 1 січня також у Дніпрі. Він, за оцінками організаторів, зібрав понад пів тисячі людей. Дніпряни тримали в руках плакати з написами «Пам’ятаємо, що ми – нащадки своїх героїв» та «Вимога нації – ні капітуляції!», а також синьо-жовті та червоно-чорні прапори.

Скандуючи патріотичні гасла, вони пройшли центральними вулицями міста від Парку ракет до пам’ятника Тарасові Шевченку.

На мітингу, який передував ході. Учасники подякували українським військовослужбовцям та добровольцям, які перебувають в зоні ООС, а також розкритикували новорічне звернення президента Володимира Зеленського

«Чи ми можемо собі уявити, щоб президент вільної, незалежної України привітав з Новим роком не бійці Збройних Сил, а президента каїни-агресора Путіна?.. Ми продовжуємо справу Бандери з національного та соціального визволення України», – сказав учасник акції Андрій Денисенко.

Акції до чергової річниці від дня народження Степана Бандери на сьогодні були заплановані у багатьох містах України.

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області. Степан Бандера був одним із авторів Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 року. Але вже 5 липня 1941 року Степана Бандеру окупаційна німецька влада взяла під домашній арешт, з 15 вересня 1941 року він був в’язнем Берлінської тюрми. З початку 1942 року до серпня 1944 року провідник ОУН перебував у концтаборі Заксенгаузен в бункері «Целленбау».

15 жовтня 1959 року у Мюнхені був убитий радянським агентом Богданом Сташинським. Постріл був здійснений зі спеціально виготовленого пістолету, ампула була з ціаністим калієм. Степан Бандера похований на цвинтарі у Мюнхені.