Посол Ізраїлю: був шокований рішенням Львівської облради проголосити 2019-й роком Бандери

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що «був шокований» рішенням Львівської облради проголосити 2019-й роком провідника Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери.

«Я не можу зрозуміти, як прославляння тих, хто безпосередньо брав участь у жахливих антисемітських злочинах, допомагає боротися з антисемітизмом та ксенофобією. Україна не повинна забувати про злочини, скоєні проти українських євреїв, і жодним чином не відзначати їх через вшанування їх виконавців», – цитує Ліона прес-служба посольства.

1 січня 2019 року виповнюється 110 років з дня народження Степана Бандери. Провідник ОУН був убитий 15 жовтня 1959 року радянський агентом Богданом Сташинським. У зв’язку з цим 11 грудня на позачерговій сесії депутати Львівської облради оголосили 2019-й роком Бандери.

Тим часом народні депутати України від фракцій «Блок Петра Порошенка» і « Народний фронт» ініціюють розгляд питання щодо повернення провіднику ОУН звання «Герой України». Степанові Бандері президент Віктор Ющенко 22 січня 2010 року надав це звання, однак уже за кілька місяців Донецький окружний адміністративний суд скасував цей указ.