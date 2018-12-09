В’ятрович про звання Героя України для Бандери: скептично ставлюся до цього

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що скептично ставиться до присвоєння звання Героя України очільнику ОУН Степану Бандері.

«Напевно, хтось із політиків, які піднімають це питання, бачать у цьому певний електоральний потенціал. Я скептично до цього ставлюся. Тому що я вважаю, що звання Героя України, яке ми зараз маємо, достатньо скомпрометовано. Не буду називати конкретні прізвища людей, але серед них є ті люди, які навіть тепер готові воювати проти України. Тому я не думаю, що повторне присвоєння цього звання Степану Бандері щось додасть до розуміння його образу», – сказав В’ятрович.

Він додав, що для нього Бандера – «справді національний герой».

«Це типовий революціонер поневоленого народу, один з очільників визвольного руху, близький до таких очільників, як Юзеф Пілсудський, Менахем Бегін, Майкл Коллінз… Не думаю, що для того, щоб визнати його таким, він потребує формального і, на мою думку, скомпроментованого звання. Мені здається, що важливіше все-таки зосередити своє зусилля історикам і суспільству, щоб донести правду про цю визначну особистість нашого минулого», – зазначив В’ятрович.

5 грудня у Верховній Раді зареєстрований проект постанови, яка пропонує присвоїти провідникові ОУН Степану Бандері звання Героя України.

Степану Бандері вже присвоювали звання Героя України у січні 2010 року – за каденції третього президента України Віктора Ющенка. Відзнаку з рук президента отримав онук Бандери.

У квітні того ж року, після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича, Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним присвоєння Бандері відповідного звання.