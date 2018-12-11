Роком Степана Бандери оголошений 2019-й на Львівщині – обласна рада

2019 рік оголошений роком провідника Організації українських націоналістів (ОУН), політичного в’язня концтабору Заксенгаузен Степана Бандери. Таке рішення більшістю голосів ухвалили 11 грудня на позачерговій сесії депутати Львівської облради. Ініціювали питання обранці фракції Народного руху України.

«У 2019 році маємо дві круглі дати – 110-ту річницю від дня народження Степана Бандери і 60 років від дня вбивства провідника ОУН радянським агентом Сташинським. На рівні обласної ради і міської, інших рад області будуть виділені гроші для різноманітних заходів, щоб популяризувати ім’я Степана Бандери, вшанувати належно цю особистість», – каже депутат Львівської облради Богдан Гагалюк.

Провідник ОУН Степан Бандера народився 1 січня 1909 року на Івано-Франківщині. Був убитий у Мюнхені 15 жовтня 1959 року радянський агентом Богданом Сташинським.

Львівська обласна адміністрація має представити комісії облради план заходів щодо відзначення Року Степана Бандери.

Тим часом народні депутати України від фракцій «Блок Петра Порошенка» і « Народний фронт» ініціюють розгляд питання щодо повернення провіднику ОУН звання «Герой України». Степанові Бандері президент Віктор Ющенко 22 січня 2010 року надав це звання. Однак Донецький окружний адміністративний суд 2 квітня 2010 року скасував президентський указ.