В МЗС України відреагували на висловлювання посла Ізраїлю щодо стадіону Шухевича в Тернополі

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи висловлювання посла Ізраїлю в Україні про присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича, назвали одним з пріоритетів державної політики України збереження національної пам’яті.

«Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки», – повідомив у твітері речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, прикріпивши до свого допису фрагмент заяви посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона.

Джоель Ліон напередодні заявив, що Ізраїль «рішуче засуджує» рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я Романа Шухевича – головнокомандувача Української повстанської армії в 1943–1950 роках. Посол Ізраїлю в Україні назвав Шухевича «сумнозвісним гауптманом СС», зажадавши «негайного скасування» рішення щодо назви стадіону.

Міська рада Тернополя перейменувала стадіон 5 березня – у день смерті Романа Шухевича. Це рішення місцеві депутати ухвалили одноголосно.

«Головнокомандувач УПА був не лише зразковим командиром, а й добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту», – наголосив міський голова Тернополя Сергій Надал, мотивуючи перейменування арени.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон вже не вперше засуджує українських діячів. У січні 2021 року він назвав лідера націоналістів Степана Бандеру «спільником нацистів».

У грудні 2020 року разом з послом Польщі Джоель Ліон висловив думку, що представники української влади «досі відзначають історичні події та їхні постаті, які потрібно раз і назавжди засудити». У відповідь посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко заявив, що така дискусія про внутрішні українські питання – контрпродуктивна.

УПА: коротко про головне Українська повстанська армія (УПА) – військово-політичне формування, що діяло на території України в 1942–1956 роках. Метою створення УПА було об’єднання розрізнених збройних груп націоналістів під керівництвом ОУН(б). Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку повстання після того, як комуністичний СРСР і нацистська Німеччина виснажать одне одного у кровопролитній війні. УПА виступала за створення самостійної соборної української держави, яка мала включати в себе всі етнічні українські землі. Часом заснування вважають 14 жовтня 1942 року, а одним із останніх боїв УПА з військами НКВС був бій із метою заблокувати радянські військові колони до Угорщини для придушення антикомуністичного повстання 1956 року. Із травня по листопад 1943 року головним командиром УПА був Дмитро Клячківський, з 1944 по 1950 рік – Роман Шухевич, з 1950 по 1954 рік – Василь Кук. Для УПА була характерна партизанська тактика, все озброєння було трофейним – німецьким, радянським, угорським та австрійським (ще з Першої світової війни). Окрім українців, у складі УПА воювали євреї, росіяни та бійці інших національностей. УПА воювала на два фронти – проти Німеччини і згодом проти радянської влади, а діяльність УПА визнавали антинімецьким повстанням німецькі окупаційні керівники, зокрема Еріх Кох. Напади частин УПА на німецькі військові підрозділи, як випливає з німецьких документів, тривали до серпня 1944 року, про збройний конфлікт німців і УПА свідчать і звіти радянських партизанів. Радянська пропаганда очорнювала УПА як структуру, що співпрацювала з нацистською Німеччиною. У Росії УПА визнали екстремістською організацією рішенням Верховного суду у 2014 році. У Польщі теж переважає негативне ставлення до УПА. У 2016 році парламент Польщі кваліфікував дії солдатів УПА проти польського населення на Волині як геноцид. Радіо Свобода розповідає про Волинську трагедію у спецпроєкті На Волині діяла не лише УПА, а й мережі й загони «Бульби»-Боровця, «мельниківців» та різних отаманів. Діяли також німецькі каральні частини та поліцаї, в лавах яких служили і українці, і поляки, – а також радянські партизани. На основі документів СБУ встановлено, що в Західній Україні польські втрати становили 30 327 осіб та 240 знищених населених пунктів, а українські – 16 523 та 115 відповідно. Натомість Інститут національної пам’яті Польщі вважає, що УПА та інші загони націоналістів причетні до загибелі близько 100 тисяч поляків. Ставлення до УПА в українському суспільстві після здобуття незалежності коливається між позитивним (борці за незалежність) і негативним («німецькі колаборанти»), після Революції гідності почало переважати визнання заслуг. Із 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. 2018 року було ухвалено закон, що надає солдатам УПА статус учасників бойових дій.