Перший представник української влади відреагував на статтю Путіна про «єдність народів»

Міністр культури Олександр Ткаченко став першим представником української влади, який відреагував на статтю президента Росії Володимира Путіна «Про історичну єдність росіян та українців».

Чиновник заявив у сервісі Telegram, що трактування Путіним історії «не відрізняється особливою оригінальністю», бо «переписувати історію почали ще російські царі».

«Володимир Путін написав вкрай об’ємну і патетичну статтю про нібито «единство» росіян та українців. Більш того, він вирішив перейти на українську, щоб розповісти українцям своє трактування історії. Втім, це трактування не відрізняється особливою оригінальністю. Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву «Русь» своїй Московії. Так само продовжив це в часи вбивства правди Сталін. Який не тільки знову розповідав про «колиску братських народів», але й наочно показав своє ставлення до «братських народів» шляхом Голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик», – написав Ткаченко.

Президент РФ Володимир Путін 12 липня опублікував на своєму офіційному сайті статтю «Про історичну єдність росіян і українців». Матеріал викладено російською та українською мовами.

Стаття починається з твердження Путіна, що «росіяни й українці – один народ». Російський лідер викладає традиційну російську і радянську історичні концепції, згідно з якою «росіяни, українці і білоруси… від Ладоги, Новгорода, Пскова до Києва і Чернігова – були об’єднані однією мовою (зараз ми називаємо її давньоруською)».

Існування сучасної України Путін сприймає як проєкт «анти-Росія» і стверджує, що для мільйонів людей в Україні такий проєкт є неприйнятним, а російська влада ніколи не допустить, щоб «наші історичні території і близьких для нас людей, які мешкають там, використовували проти Росії».