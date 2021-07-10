Чому українці були успішнішими за росіян у Криму?

Чому в 2021 році сільське господарство окупованого Криму занепадає, чому в Криму вже не вирощують рис, як раніше, а на материковій Україні ця культура росте досі? Як Путін обіцяв кримським аграріям інше життя? Що чекає на сільськогосподарський Крим у майбутньому і чому продукти з Краснодарського краю Росії витіснили овочі й фрукти, вирощені на півострові? Чи правда, що ще до приєднання Криму до України півострів був пустелею? Дивіться унікальні архівні кадри.