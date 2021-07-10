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Чому українці були успішнішими за росіян у Криму?

Чому українці були успішнішими за росіян у Криму?
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Чому українці були успішнішими за росіян у Криму?

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Kолонізація Криму. Чому українці були успішнішими за росіян у Криму? До Другої світової війни у Криму успішно вирощували оливи, тютюн, виноград і урюк. Унікальні кримські фрукти поштучно продавали у Москві та Санкт-Петербурзі. Кримські татари вирощували вологолюбиві фрукти й овочі. Після депортації кримських татар, у 1944-му, радянська влада заселяє Крим новими людьми. У першій хвилі переселенців – росіяни, українці з Кубані, Краснодарського краю, регіонів України. Росіян першої хвилі селять на півдні Криму, другої – у 50-х роках – у центральних і північних районах півострова. Серед голого степу. Крим критично потребує води. У 50-х радянська влада вирішує дати півострову дніпровську воду. Восени 1963 року Микита Хрущов урочисто відкрив Північно-Кримський канал. Так почалась «золота ера» сільського господарства Криму.

Чому в 2021 році сільське господарство окупованого Криму занепадає, чому в Криму вже не вирощують рис, як раніше, а на материковій Україні ця культура росте досі? Як Путін обіцяв кримським аграріям інше життя? Що чекає на сільськогосподарський Крим у майбутньому і чому продукти з Краснодарського краю Росії витіснили овочі й фрукти, вирощені на півострові? Чи правда, що ще до приєднання Криму до України півострів був пустелею? Дивіться унікальні архівні кадри.

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