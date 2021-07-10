Чому українці були успішнішими за росіян у Криму?
Kолонізація Криму. Чому українці були успішнішими за росіян у Криму? До Другої світової війни у Криму успішно вирощували оливи, тютюн, виноград і урюк. Унікальні кримські фрукти поштучно продавали у Москві та Санкт-Петербурзі. Кримські татари вирощували вологолюбиві фрукти й овочі. Після депортації кримських татар, у 1944-му, радянська влада заселяє Крим новими людьми. У першій хвилі переселенців – росіяни, українці з Кубані, Краснодарського краю, регіонів України. Росіян першої хвилі селять на півдні Криму, другої – у 50-х роках – у центральних і північних районах півострова. Серед голого степу. Крим критично потребує води. У 50-х радянська влада вирішує дати півострову дніпровську воду. Восени 1963 року Микита Хрущов урочисто відкрив Північно-Кримський канал. Так почалась «золота ера» сільського господарства Криму.
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