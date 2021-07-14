Ткаченко: українською мовою мають говорити всі жителі України, але з задоволенням

Українською мовою мають говорити всі жителі України, але з задоволенням. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в рамках форуму «Україна 30. Гуманітарна політика».

«У подальшому наше завдання – зробити лагідну українізацію, тому що мова йде не тільки про малят, а про все населення України. Що для цього, на наш погляд, варто зробити: просування української мови неможливе без її фінансування. І мова не лише про моду спілкування, а про конкретну фінансову підтримку для того, щоб українська мова стала домінуючою в нашому суспільстві», – сказав міністр.

Фінансування, за словами Ткаченка, дозволить:

перезапустити систему, орієнтовану на зараз на російський ринок;

збільшить у рази кількість україномовного аудіовізуального продукту, книг, гідів у музеях, стимулюватиме освіту.

Штрафи за невикористання української мови мають застосовуватись, перш за все, до чиновників, депутатів усіх рівнів та національних політиків, аби вони надавали приклад спілкування українською, додав він.

Ці запропоновані кроки спираються на ухвалену урядом в травні стратегію популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова - успішна держава». Окрім того, цьогоріч оновили склад експертної групи з питань мовної політики.