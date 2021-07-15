В МЗС відреагували на агітацію депутатів «Єдиної Росії» в Луганську

Агітацію російських депутатів в окупованому Луганську Міністерство закордонних справ України розглядає як цілеспрямовану політику на підрив мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

«ЗМІ поширюють інформацію про участь представників російської партії «Єдина Росія» в так званому «форумі громадян Росії» в окупованому Луганську. Вони агітують українців із нав’язаними російськими паспортами голосувати на виборах до Державної думи РФ. Очевидно, що падіння рейтингів російської провладної сили на тлі важкої епідемічної ситуації в Росії намагаються компенсувати за рахунок мешканців українських окупованих територій. Такий собі крок політичного відчаю», – повідомив Ніколенко.

За його словами, проконтролювати результати «підтримки» «Єдиної Росії» буде фактично неможливо. Це, в свою чергу, поставить під сумнів легітимність російського виборчого процесу.

«Розглядаємо агітаційну діяльність російських депутатів в окупованому Луганську та триваючу незаконну паспортизацію як цілеспрямовану політику на підрив мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, черговий демонстративний приклад відходу Росії від своїх зобов'язань в рамках Мінських домовленостей та підсумків Паризького саміту лідерів Нормандської четвірки. Вчергове закликаємо наших громадян не брати участь в протиправних російських плебісцитах», – додав Ніколенко.

Президент Росії Володимир Путін 2019 року підписав указ, який дозволив у спрощеному порядку надавати громадянство Росії мешканцям контрольованої російськими гібридними силами частини Донбасу, а в подальшому ще кілька разів полегшував цей процес. Такі дії Кремля викликали протест Києва і засудження з боку міжнародних партнерів України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».