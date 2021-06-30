Зняли серіал про «найбільш українське місто» на Донеччині

«Ну, він такий приблатньонний шахтар із дев’яностих», – характеризує своє місто парубок, який прийшов на кастинг документального серіалу. «Він скоріше сварливий дід-алкаш», – не погоджується школяр. «А мені він схожий на такого старшого чоловіка, трохи неголеного, в потертому плащі, та з посмішкою», – говорить дівчинка. Все це – про маленьке шахтарське місто Українськ, що в 40 кілометрах від Донецька. Саме туди вирушила Команда ГО «Місто-сад», щоб розробити для міста проєкт молодіжного центру «Гілка», і заразом зняти серіал «Говорить та показує Українськ».

«Це, мабуть, найбільш українське місто України. Там шахта «Україна», місто носить назву Українськ, і майже всі їздять на велосипедах «Україна»», – розповідає керівниця громадської організації «Місто-сад» Євгенія Кулеба. Щоправда, серіал вийшов не одразу, зізнається Євгенія.

Не все вдалося з першого разу. Документальний серіал міг не побачити світу, бо відзняті кадри скоріше викликали розпач, ніж бажання відвідати місто.

«Після перегляду відзнятого матеріалу мені захотілося вистрибнути у вікно, настільки все було депресивно і безнадійно. Але я не могла повірити, що в місті з такої назвою немає нічого красивого і доброго», – каже Євгенія. Але після того, як поміняли знімальну групу, команда закохалася в місто, зізнається Кулеба, – Тепер я дуже хочу поїхати в Українськ, запросити туди друзів, і показати, яке це чудове місто з прекрасними людьми».

Знімати другу версію серіалу запросили донецького режисера Євгена Насадюка, більш відомого під псевдонімом Пьотр Армяновський. За словами Євгена, часу на знайомство з містом і його мешканцями було обмаль, але це не завадило подружитися з людьми і відчути всю красу Українська.

«Тут не було акторів, які б грали ролі, які їм дає режисер чи сценарист. Тому тут немає постановочних сцен. Для мене це був приємний та хвилюючий досвід. Коли ти знімаєш авторське кіно, то тобі зрозуміло, що знімати, а тут ми знімали усе і було дуже важко вкладатися в хронометраж, бо було геть не зрозуміло, як з цього зробити короткий фільм», – зізнається Євген Насадюк.

Не обійшлося і без курйозів, каже режисер. В останній вечір, коли команда пішла збирати речі, то залишила звукорежисера на вулиці в темну годину.

«Там збиралися якісь люди, тому ми вирішили повернутися швидше. Але коли повернулися, то побачили як Діма вже зі всіма братається, бо йому зустрілися чудові люди, та ще й музиканти приїхали з різних міст, тож дарма ми переживали», – каже Насадюк.

Робота над серіалом завершилася, але команда не збирається на цьому зупинятися. За словами знімальної групи, залишилося ще багато матеріалу, з якого можна змонтувати фільм. Також буде продовжена співпраця з місцевими жителями, щоб популяризувати Українськ і робити в місті культурні проекти.

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