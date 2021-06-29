У Празі згадали порушення прав кримських татар

У вівторок, 29 червня, у Празі відбувся показ документальної стрічки «1944. Крим. Депоратація».

Фільм режисерів Фатіми Осман та Юнуса Паши компанії Fresh Production Group розповідає про депортацію кримськотатарського народу через історію кількох родин.

Показ в Празі у кінотеатрі Kinо Pilotů влаштували посольство України в Чехії і чеська гуманітарна організація «Людина в біді».

«Зазвичай перед фільмами бажають приємного перегляду, але це якраз той випадок, коли я не можу побажати Вам такого, адже дивитися цей фільм буде не дуже приємно, подекуди важко, непросто», - зазначила у вступному слові, записаному заздалегідь, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар, яка була автором ідеї стрічки.

Показ фільму супроводжувала виставка фотографій російського журналіста Антона Наумлюка «Вкрадене кримське дитинство» про переслідування кримських татар після окупації півострова 2014 року.

«Тема порушення прав людини в Криму не повинна зникати з порядку денного в Чеській Республіці. Ситуація в Криму дуже погана. Для нас важливо говорити про тих людей, які там залишилися, про те, що з ними відбувається», – зауважила у коментарі Радіо Свобода Надія Іванова, керівниця східноєвропейської програми «Людини в біді».

Кінострічка «1944. Крим. Депоратація» у 2020 році перемогла в номінації міжнародних документальних фільмів у Туреччині на Antakya 8th International Film Festival, в Чехії її показ відбувся вперше.