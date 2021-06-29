У Празі згадали порушення прав кримських татар

У вівторок, 29 червня, у Празі відбувся показ документальної стрічки «1944. Крим. Депоратація».
Фільм режисерів Фатіми Осман та Юнуса Паши компанії Fresh Production Group розповідає про депортацію кримськотатарського народу через історію кількох родин.
Показ в Празі у кінотеатрі Kinо Pilotů влаштували посольство України в Чехії і чеська гуманітарна організація «Людина в біді».
«Зазвичай перед фільмами бажають приємного перегляду, але це якраз той випадок, коли я не можу побажати Вам такого, адже дивитися цей фільм буде не дуже приємно, подекуди важко, непросто», - зазначила у вступному слові, записаному заздалегідь, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар, яка була автором ідеї стрічки.
Показ фільму супроводжувала виставка фотографій російського журналіста Антона Наумлюка «Вкрадене кримське дитинство» про переслідування кримських татар після окупації півострова 2014 року.
«Тема порушення прав людини в Криму не повинна зникати з порядку денного в Чеській Республіці. Ситуація в Криму дуже погана. Для нас важливо говорити про тих людей, які там залишилися, про те, що з ними відбувається», – зауважила у коментарі Радіо Свобода Надія Іванова, керівниця східноєвропейської програми «Людини в біді».
Кінострічка «1944. Крим. Депоратація» у 2020 році перемогла в номінації міжнародних документальних фільмів у Туреччині на Antakya 8th International Film Festival, в Чехії її показ відбувся вперше.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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