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#ВУКРАЇНІ

Місто на Донеччині, що вмирає. Чи можна його врятувати?

Місто на Донеччині, що вмирає. Чи можна його врятувати?
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Місто на Донеччині, що вмирає. Чи можна його врятувати?

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На сході України, неподалік від зони бойових дій, є невелике містечко Українськ, в якому час ніби зупинився, тому що місто вже кілька років немов б'ється в передсмертних конвульсіях. Після великої аварії містоутворююче підприємство, шахта «Україна», так і не змогло повністю відновитися.

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Люди кидали роботу і роз'їжджалися, кидаючи житло. Хоча, ще десятиліття тому, квартири тут роздавали безкоштовно. Чи можна врятувати місто, що вмирає?

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