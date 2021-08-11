Люди кидали роботу і роз'їжджалися, кидаючи житло. Хоча, ще десятиліття тому, квартири тут роздавали безкоштовно. Чи можна врятувати місто, що вмирає?
Місто на Донеччині, що вмирає. Чи можна його врятувати?
На сході України, неподалік від зони бойових дій, є невелике містечко Українськ, в якому час ніби зупинився, тому що місто вже кілька років немов б'ється в передсмертних конвульсіях. Після великої аварії містоутворююче підприємство, шахта «Україна», так і не змогло повністю відновитися.
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