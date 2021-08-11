На сході України, неподалік від зони бойових дій, є невелике містечко Українськ, в якому час ніби зупинився, тому що місто вже кілька років немов б'ється в передсмертних конвульсіях. Після великої аварії містоутворююче підприємство, шахта «Україна», так і не змогло повністю відновитися.