Сміттєві ріки

Адже річка Тиса протікає і по території Угорщини, Румунії та Сербії. І тисячі тон українського сміття повінь несе вниз за течією, забруднюючи і сусідні країни. Тим часом Угорщина вже шле гнівні послання Києву з вимогою вирішити проблему.