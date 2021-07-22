Адже річка Тиса протікає і по території Угорщини, Румунії та Сербії. І тисячі тон українського сміття повінь несе вниз за течією, забруднюючи і сусідні країни. Тим часом Угорщина вже шле гнівні послання Києву з вимогою вирішити проблему.
Сміттєві ріки
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