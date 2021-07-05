Речник Путіна зманіпулював позицією Німеччини та Франції у «нормандській четвірці»

Україна не виконує Мінські домовленості та безпідставно називаю Росію стороною війни на Донбасі – такі незмінні позиції Кремля висловив спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Однак, цього разу речник Кремля пішов далі. У висловлюванні щодо виконання «Мінська» Пєсков вдався до маніпуляції щодо позиції інших країн-членів «нормандської четвірки». Про що йдеться, пояснює Радіо Донбас.Реалії.

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков дав інтерв’ю російському телеведучому Володимиру Соловйову, значна частина якого була присвячена Україні. Пєсков від імені Кремля:

звинувачував Україну у недотриманні Мінських угод ,

, президента Зеленського у тиску на опонентів,

у тиску на опонентів, «колективний захід» у потуранні діям офіційного Києва.

Йшла мова і про сторони конфлікту на Донбасі. Свою участь у ньому офіційна Москва заперечує.

Що сказав Пєсков?

На питання щодо Донбасу та позиції України спікер російського президента дослівно сказав таке:

Це неприйнятне ні для нас, ні для інших, напевне, учасників «четвірки»

«Це переконана позиція України. Дійсно, вони намагаються представити нашу країну учасником конфлікту. Що цілком не відповідає дійсності. Це неприйнятне ні для нас, ні для інших, напевне, учасників «четвірки».

Після цього він висловив невдоволення тим, що країни Нормандської четвірки та інші країни заходу не можуть змусити Україну виконувати Мінські угоди. Натомість, проти Росії через це запроваджуються санкції, а жодної санкції не запроваджено щодо України.

Що тут не так?

Протягом останніх семи років, відколи триває війна на Донбасі, Росія постійно намагається заперечити, що вона є стороною конфлікту, а виставляє себе лише як «посередника у переговорах між Києвом та так званими «республіками Донбасу» у внутрішньому конфлікті».

У своєму інтерв’ю Пєсков вкотре повторив цю тезу та зазначив, що бачення України «напевне» неприйнятне і для інших учасників «нормандської четвірки».

Насправді, висновок Пєскова суперечить офіційним заявам світових лідерів.

До переговорів у форматі «нормандської четвірки» входять Росія, Україна, Німеччина та Франція.

Німеччина та Франція входять і до країн Великої сімки «G7». Нещодавно на зустрічі лідерів цих країн вкотре було офіційно заявлено про те, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Про це йдеться у комюніке від 13 червня.

Минулого разу такая заява робилася теж нещодавно – у березні 2021 року.

Тож очевидно, що з урахуванням позицій цих країн, для всіх них хибним є те, як Росія намагається подати свою роль у збройному конфлікті на Донбасі.

Тут варто згадати і нещодавну зустріч президентів Росії та США (теж учасника «G7») у Женеві. У коментарі після неї Джо Байден підтвердив, що мова йшла і про Україну та Мінські угоди.

«Він не заперечував мені, але, звичайно, були відмінності», – сказав американський президент про спілкування з російським на цю тему.

Ці «відмінності» полягають і у баченні ролі Росії у конфлікті на Донбасі: для США вона аж ніяк не посередник.

Так на брифінгу у Вашингтоні 20 квітня 2021 року, у час коли Росія інтенсивно накопичувала війська навколо кордонів із Україною, речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив: «Отже, дозвольте мені бути чітким: Росія – агресор»

Речник зовнішньополітичного відомства США наголосив, що Сполучені Штати «глибоко занепокоєні» агресивними діями та риторикою Російської Федерації, спрямованими проти України. Водночас, за його словами, не існує жодних ознак того, ніби провокації чинить Україна, щоб посилити напруження, – як про це заявляють у Кремлі.

Про це ж говорив і державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня 2021 року в інтерв'ю Радіо Свобода, наголошуючи, що для Вашингтона, як і для інших партнерів, важливо попередити будь-які нові агресивні кроки Росії щодо України, а не реагувати на них, коли вони вже стануться. Блінкен додав, що США воліли б мати стабільні й передбачувані відносини з Росією, але нині все залежить від того, чи має таке бажання Росія, що вона робить і чого не робить.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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