Через обстріл бойовиками селища Нью-Йорк на Донеччині розпочато досудове розслідування – ОГП

Через обстріл підтримуваними Росією бойовиками ввечері 15 липня селища міського типу Нью-Йорк у Донецькій області розпочато досудове розслідування, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, увечері 15 липня представники незаконних збройних формувань РФ здійснили артилерійський обстріл приватного житлового сектору смт Нью-Йорк м. Торецька Бахмутського району Донеччини. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові та господарські споруди двох приватних будинків по вул. Квітковій. Ніхто з мешканців не постраждав», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, наразі тривають слідчі дії, розслідування триває.

Про обстріл селища міського типу Нью-Йорк на Донеччині повідомив напередодні голова Донецької ВЦА Павло Кириленко.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».