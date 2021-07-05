Опять газ. Возле села Крестище спор: заказник или буровые

Ландшафтный заказник или буровые вышки газовщиков? Жители села Крестище и соседнего Святогорска выступили против бурения газоразведывательных скважин на территории Святогорской громады. Люди говорят, что будут бороться за сохранение уникальной природы: для этого хотят создать ландшафтный заказник местного значения «Хрестищенські пагорби». О страхах и надеждах, связанными с газом и природой, Радио Донбасс.Реалии поговорило с местными жителями.

Вокруг зеленые холмы, желтые поля и ветер с запахом донецкой степи. На этой территории возле села Крестище «Нафтогаз» планирует искать газ плотных песчаников (это не сланцевый газ). За этот и следующий год хотят пробурить три скважины глубиной до 5000 метров и восстановить ту, что пробурили еще в советские времена. Также «Нафтогаз» обещает селу ремонт амбулатории, водопровод, уличное освещение и другие улучшения.

Но селяне и жители соседнего Святогорска выступили против добычи. Люди собрались на крестищенских холмах, как раз на предполагаемом месте бурения скважины, чтобы обсудить газ и создание – вместо буровых вышек – ландшафтного заказника.

Чего боятся люди

Людмила Степановна живет в Крестище уже 30 лет. Она вспоминает, что газ здесь ищут не впервые.

Стекла выпадали, трещины пошли

«В 2011 году, когда начиналась эта кампания по добыче сланцевого газа (искали газ плотных песчаников – ред.), – приезжали, проводили исследования, протягивали шнуры по нашим огородам… А потом, когда они стали бить вот этими 30-тонными «бабами» (сейсмическая разведка, или как она называется), которые дома были поближе, – стекла выпадали, трещины пошли. В колодцах воды было, залейся, вода вкуснейшая была. А сейчас, когда начинается самая жара, мы сидим без воды», – говорит селянка.

Людмила Степановна говорит, что уже тогда люди протестовали, писали письма президенту Виктору Януковичу и в прокуратуру. После такой активности, уверена женщина, работы по разведке приостановили.

Люди хотят жить и детей воспитывать и растить вот в этой красоте

Жительница Крестища Наталья также выступает против разведки газа: «Здесь очень много людей у нас против добычи газа. Почему? Потому что это наша малая историческая родина. Жаль, что по радио невозможно передать красоту окружающего мира: здесь действительно первозданная красивая, очень богатая природа… Добыча газа чревата тем, что у нас исчезнет вода, чревата тем, что у нас здесь движимые почвы, у нас трескаются все дома абсолютно: дома стянуты, но, тем не менее, они потресканы. Люди хотят жить и детей воспитывать и растить вот в этой красоте»

Наталья рассказала, что вместе с селянами и жителями Святогорска инициировала создание возле Крестища ландшафтного заказника. А вот к социальным инициативам «Нафтогаза» по ремонтам в селе женщина относится критически.

Мы не отступим. Мы будем стоять за свое

«Мы боремся за это. Мы не отступим. Мы будем стоять за свое. За родную землю, за наш край. Я думаю, что нас будет много. Мы живем с этим неотремонтированным ФАПом, без воды, – мы живем уже много лет. И никто на это не обращает внимания. А тут нас хотят купить. А мы не хотим такой ценой, ценой продажи своей родины, получать эту воду и этот отремонтированный ФАП. Кому он будет нужен: нашим детям, которые будут жить в этой отравленной среде?» – разводит руками жительница Крестища.

А что с заказником

Под обращением о создании возле села ландшафтного заказника местного значения подписались около двух тысяч человек. Документ передали в Донецкую областную администрацию и сейчас ждут ответа.

Как рассказал Виталий Залевский, начальник отдела природно-заповедных территорий департамента экологии Донецкой ОГА, создать здесь заказник администрации Славянского района предлагали еще в 2019 году. Славянская райадминистрация поддержала это предложение. После этого за деньги областного фонда охраны окружающей среды разработали проект создания «Хрестищенських пагорбів».

В июне 2020 года департамент экологии облгосадминистрации обратился за согласованием этого проекта к Крестищенскому сельскому совету. Сельский совет отказал в согласовании и написал свои замечания к проекту.

Потом, в результате административной реформы, появилась Святогорская громада, в состав которой вошло и Крестище.

В 2021 году департамент экологии дважды обращался уже к Святогорской громаде с просьбой поддержать проект заказника. Сейчас на сайте горсовета Святогорска опубликовали проект решения о согласовании создания ландшафтного заказника местного значения «Хрестищенські пагорби». За него будут голосовать местные депутаты. Предполагают, что заказник займет площадь чуть более 186 га.

Отметим, что по закону «О природно-заповедном фонде Украины» заказники создают для сохранения природных комплексов или отдельных их компонентов. На территориях заказников запрещена деятельность, которая противоречит целям и заданиям, предусмотренным положением про заказник.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Чем интересны холмы возле Крестища

Нетронутые степные участки, такие, как возле села Крестище, уже стали редкостью для Украины. Поэтому они очень ценные. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал Максим Высочин, ведущий научный сотрудник регионального ландшафтного парка «Краматорский».

Если мы убираем какой-то один из этих комплексов, – другой тоже будет пропадать

«Я вижу здесь, сразу на вскидку, шалфей поникший. Он обычен на степных участках. Но, если этот участок будет подвержен воздействию человека, – то его не будет: он после распашки уничтожается. На таких небольших кусочках еще присутствует целостная экосистема: с растениями связанные насекомые, которые могут жить только на этих растениях (возможно, они видоспецифичны), они могут опылять только эти растения, либо же питаются этими растениями. Если мы убираем какой-то один из этих комплексов, – другой тоже будет пропадать», – анализирует возможные последствия газоразведки Максим Высочин и добавляет: степи важно сохранять еще и потому, что они влияют на климат. Ведь после распашки территорий в атмосферу выбрасывается углекислый газ, который приводит к парниковому эффекту.

«Именно этот степной покров удерживает огромное количество связанного углерода внутри почвы и не позволяет дальше разогреваться температуре», – уточняет ученый.

Аллергены могут захватывать огромную территорию

Как может повлиять на природу возле Крестища разведка или добыча газа? Вот что прогнозирует Максим Высочин: «Это замена природных степных растительных сообществ на рудеральную растительность (это растительность свалок). Большинство из них – аллергены. Они у нас не имеют природных врагов. Они могут захватывать огромную территорию».

Что говорят власти

Мы за сохранение баланса: это экономика, социальная составляющая и экологическая

Иван Янковский, заместитель городского головы Святогорска, уверяет, что решение о том, чему быть на холмах, примут прозрачно и в интересах людей.

«Городская власть и власть громады за сохранение экологических ценностей, за прозрачный процесс: будь то заказник или другие виды или процессы. И мы, во-первых, за сохранение баланса: это экономика, социальная составляющая и экологическая составляющая. Это все будет происходить прозрачно, на сессии, на сайтах, с привлечением общественности», – обещает Янковский.

До этого руководитель Донецкой области Павел Кириленко уже говорил, что жители громады будут решать, какая деятельность будет происходить на их землях.

Опыт Наталинской громады

Если бы у нас не было «Нафтогаза», – Наталинской громаде не было бы, за что существовать

До общения с жителями Святогорска и Крестища мы побывали в Харьковской области, в Наталинской громаде. Елена Третьяк, руководитель громады, рассказал, что газ там добывают около шести десятков лет. При этом в громаде не скрывают: раньше у людей были подтоплены погреба, а последние три года вода начала уходить. Но эти явления в Наталино не связывают с бурением. Зато, как сообщила Третьяк, в партнерстве с «Нафтогазом» здесь делают разные проекты по развитию инфраструктуры.

«Мы составляем договора спонсорской безоплатной помощи, по договоренности, мы участвуем в грантовых проектах. Почти 80 процентов средств Наталинской громады – это НДФЛ это предприятий нефтегазовой промышленности. Если бы у нас не было «Нафтогаза», – Наталинской громаде не было бы, за что существовать», – убеждена Елена Третьяк.

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